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Сегодня, 16:00

«Трактор» — «Авангард»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

«Трактор» сыграет с «Авангардом» в регулярном чемпионате КХЛ 21 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Роман Абросимов (ХК «Авангард»).
Фото ХК «Авангард»

«Трактор» примет «Авангард» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ во вторник, 21 ноября. Матч пройдет на ледовой арене «Трактор» имени В. Белоусова в Челябинске и начнется в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Трактор» — «Авангард» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут телеканал КХЛ Prime и официальный сайт КХЛ. Также игры регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслируют онлайн-сервисы «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Жители Челябинска смогут посмотреть игру на телеканале «ОТВ». Начнется эфир в 18.50 по местному времени.

Для жителей Омска трансляция будет доступна на телеканале «12». Начало — в 19.50 по местному времени.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Трактор
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«Амур» — «Адмирал»: видеообзор матча КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 34 22 12 48
2 Авангард 32 21 11 45
3 Лада 34 19 15 44
4 Ак Барс 32 19 13 40
5 Автомобилист 34 18 16 40
6 Сал. Юлаев 32 19 13 39
7 Трактор 32 18 14 39
8 Сибирь 33 14 19 33
9 Амур 33 13 20 32
10 Нефтехимик 32 13 19 31
11 Барыс 34 9 25 25
12 Адмирал 31 8 23 22
Западная конференция И В П О
1 Спартак 33 23 10 49
2 Динамо М 32 21 11 45
3 Торпедо 33 20 13 42
4 Локомотив 31 19 12 40
5 СКА 32 19 13 38
6 ЦСКА 32 17 15 36
7 Северсталь 32 14 18 33
8 Динамо Мн 31 14 17 32
9 Сочи 33 13 20 28
10 Витязь 34 12 22 28
11 Куньлунь РС 36 11 25 27
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21.11 12:00
Амур – Адмирал
 2 : 1
21.11 17:00
Трактор – Авангард
 - : -
21.11 19:30
Динамо М – Ак Барс
 - : -
21.11 19:30
Нефтехимик – Сал. Юлаев
 - : -
21.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
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