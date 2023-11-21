«Трактор» примет «Авангард» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ во вторник, 21 ноября. Матч пройдет на ледовой арене «Трактор» имени В. Белоусова в Челябинске и начнется в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Трактор» — «Авангард» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут телеканал КХЛ Prime и официальный сайт КХЛ. Также игры регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслируют онлайн-сервисы «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Жители Челябинска смогут посмотреть игру на телеканале «ОТВ». Начнется эфир в 18.50 по местному времени.

Для жителей Омска трансляция будет доступна на телеканале «12». Начало — в 19.50 по местному времени.

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