Серебряков заявил, что он не зацикливается на пропущенных голах
Голкипер СКА Никита Серебряков чуть было не оформил «сухарь» в игре ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против ЦСКА (2:1), состоявшейся в Ледовом дворце в понедельник.
«Интересная получилась игра, уровня плей-офф, дерби опять же. Я считаю, мы выполнили установки тренеров, отлично сыграли. В ЦСКА есть наиболее опасные форварды или от всех исходит опасность? Конечно, там очень мастеровитые ребята, игроки сборной. Интересно против них играть. Спасибо ребятам, помогли мне сегодня, и в целом я считаю, что мы выполнили игровое задание и победили за счет командных действий. В прошлом матче против ЦСКА мне, наоборот, на первой секунде забили. Я на это не обращаю внимания. Пропустили — двигаемся дальше. Зачем на пропущенных голах зацикливаться? Я пытался клюшкой оттуда шайбу «выковырять». Немножко не повезло, но главное, что обыграли принципиального соперника. Шесть побед подряд СКА в чемпионате? Нашли свою игру. Работаем всем коллективом. Собрались, проанализировали ошибки, которые у нас были, и двигаемся дальше. Считаю, что в правильном направлении», — приводит слова Серебрякова «РБ Спорт».
СКА одержал шестую победу подряд и идет на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции (38 очков). ЦСКА идет следом с 36 баллами.
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