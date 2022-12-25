«Торпедо» продлило контракт с 19-летним защитником

Хоккейный клуб «Торпедо» продлил контракт с защитником Глебом Ивановым, сообщает сайт команды.

Новое соглашение с 19-летним хоккеистом рассчитано до окончания сезона-2024/25.

В нынешнем сезоне защитник дебютировал в Континентальной хоккейной лиге. На его счету 2 голевые передачи в 33 матчах и показатель полезности «-7».