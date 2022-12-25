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Сегодня, 16:35

«Барыс» перевел защитника Ножье в список травмированных

Иван Шитик
Корреспондент
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«Барыс» перевел защитника Нельсона Ножье в список травмированных, сообщает пресс-служба казахстанского клуба.

Канадский защитник получил травму в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом».

В текущем сезоне КХЛ Ножье провел 36 матчей, в которых набрал три (1+2) очка при показателе полезности «+2».

Нападающий Майкл Шапю по медицинским причинам пропустит ближайшие встречи.

Источник: https://www.hcbarys.kz/
ХК Барыс
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