«Барыс» перевел защитника Ножье в список травмированных

«Барыс» перевел защитника Нельсона Ножье в список травмированных, сообщает пресс-служба казахстанского клуба.

Канадский защитник получил травму в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом».

В текущем сезоне КХЛ Ножье провел 36 матчей, в которых набрал три (1+2) очка при показателе полезности «+2».

Нападающий Майкл Шапю по медицинским причинам пропустит ближайшие встречи.