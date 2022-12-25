«Торпедо» продлило контракт с 19-летним защитником Ивановым на два года

«Торпедо» объявило о подписании нового контракта с защитником Глебом Ивановым. Соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25.

19-летний игрок в этом сезоне провел за клуб 33 матча в КХЛ и отдал две результативные передачи при полезности «-7».