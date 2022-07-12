«Торпедо» презентовало обновленный логотип клуба

Хоккейный клуб «Торпедо» провел обновление и презентовал новый логотип клуба.

«Совместно с одной из ведущих спортивных дизайн-студий страны проведен рестайлинг действующего логотипа «Торпедо». Был сохранен образ узнаваемого оленя, но при этом его черты стали более брутальными, резкими и целеустремленными», — говорится в сообщении.