Стала известна зарплата новичка «Автомобилиста» Эберта

Американский хоккеист Эберт заработает 50 миллионов рублей по контракту с «Автомобилистом»

«Автомобилист» недавно подписал контракт на 1 год с защитником Ником Эбертом.

Как стало известно «СЭ», зарплата игрока составит 50 миллионов рублей в год.

В прошлом сезоне 28-летний американец выступал за шведский «Эребру», на его счету 32 (9+23) очка в 49 матчах за команду.

Хоккеист уже играл в КХЛ — в сезоне-2017/18 он был в составе «Слована».