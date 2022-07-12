Стала известна зарплата защитника ЦСКА Нестерова по новому контракту

Защитник ЦСКА Никита Нестеров подписал с клубом новый контракт на четыре года года, сообщает пресс-служба армейцев.

Как стало известно «СЭ», зарплата Нестерова по новому контракту составит около 80 миллионов рублей.

В прошедшем сезоне он суммарно провел за клуб 63 матча, набрал 44 очка (8 голов и 36 передач) и помог команде выиграть Кубок Гагарина.

В составе сборной России Нестеров стал олимпийским чемпионом 2018 года, серебряным призером Игр 2022 года и бронзовым призером чемпионата мира — 2019.