Максим и Илья Федотовы перейдут из «Торпедо» в СКА

По информации «СЭ», братья Максим и Илья Федотовы переходят из «Торпедо» в СКА.

Нижегородцы получат денежную компенсацию, права на защитника Егора Замулу, у которого на предстоящий сезон односторонний контракт с «Филадельфией», и нападающего Даниила Савунова.

В сезоне-2022/23 Илья Федотов выступал на правах аренды за «Нефтехимик». В составе нижнекамцев 20-летний форвард набрал 14 (9+5) очков в 40 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

Максим Федотов в прошлом сезоне набрал 26 (9+17) очков в 64 играх регулярного чемпионата за «Торпедо». Также у 21-летнего защитника 7 (2+5) очков в 10 играх плей-офф КХЛ.