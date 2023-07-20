«Торпедо» подписало двухлетний контракт с нападающим Савуновым

«Торпедо» объявило о заключении двухлетнего контракта с нападающим Данилом Савуновым.

22-летний игрок привлекался в молодежную сборную России, выступал на международных турнирах под руководством Игоря Ларионова.

Последние четыре сезона форвард провел в системе СКА. В завершившемся сезоне сыграл 5 матчей в КХЛ и 49 — в ВХЛ. В этих играх Савунов в совокупности набрал 34 (13+21) очка.