Нападающий Стась подписал контракт с минским «Динамо»
Нападающий Андрей Стась вернулся в минское «Динамо».
Как сообщает пресс-служба клуба, контракт рассчитан на два года.
34-летний белорусский хоккеист в минувшем сезоне КХЛ выступал за челябинский «Трактор». Он провел 59 игр и набрал 8 (1+7) очков. Суммарно в лиге форвард сыграл 803 матча.
В составе сборной Беларуси Стась участвовал в девяти чемпионатах мира и Олимпийских игр-2010, в том числе в качестве капитана.
Источник: ХК Динамо Минск
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
1.09
2.09
3.09
4.09
5.09
6.09
|1.09
|00:00
|
ЦСКА – Ак Барс
|- : -
Новости