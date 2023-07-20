Нападающий Стась подписал контракт с минским «Динамо»

Нападающий Андрей Стась вернулся в минское «Динамо».

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт рассчитан на два года.

34-летний белорусский хоккеист в минувшем сезоне КХЛ выступал за челябинский «Трактор». Он провел 59 игр и набрал 8 (1+7) очков. Суммарно в лиге форвард сыграл 803 матча.

В составе сборной Беларуси Стась участвовал в девяти чемпионатах мира и Олимпийских игр-2010, в том числе в качестве капитана.