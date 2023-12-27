ЦСКА — СКА: видеообзор матча КХЛ

ЦСКА и СКА встретились в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

Игра проходила в Москве и завершилась победой гостей — 2:0.

Видео лучших моментов матча ЦСКА — СКА опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

ЦСКА потерпел пятое поражение подряд. Москвичи четвертый раз в сезоне проиграли СКА. Команда Сергея Федорова с 48 очками занимает шестое место в Западной конференции. СКА (59 очков) идет четвертым на «Западе».