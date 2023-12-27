Тренер «Торпедо» Ларионов — о подписании контракта с 50-летним Хабибулиным: «Будем принимать решение, когда он сыграет»
Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал новость о том, что клуб подписал контракт с голкипером Николаем Хабибулиным.
«Торпедо» 27 декабря объявило о подписании соглашения с 50-летним голкипером.
«В последние три месяца он усердно работал, чтобы вернуть себя в игровую форму. То, что мы видим — восхищает. Когда появится возможность — обязательно рассмотрим его в качестве вратаря в официальном матче. И в ближайшее время будем совместно принимать решение о том, когда он сыграет», — цитирует Ларионова официальный сайт «Торпедо».
Хабибулин входил в тренерский штаб «Торпедо» с 2022 года. Он завершил карьеру хоккеиста в 2014 году. Его последним клубом был «Чикаго». Также хоккеист выступал за «Эдмонтон», «Ак Барс», «Тампу, «Финикс», «Виннипег», ЦСКА и «Автомобилист».
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