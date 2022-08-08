«Торпедо» не стало подписывать полноценный контракт с нападающим Воеводиным

Нападающий Данил Воеводин покидает «Торпедо». Он находился в команде на просмотре, сообщает сайт клуба.

Хоккеист продолжит свою карьеру в ВХЛ в составе альметьевского «Нефтяника».

24-летний Воеводин также выступал за «Витзяь» и «Ак Барс». Всего он провел в лиге 21 матч и набрал 4 (2+2) очка.