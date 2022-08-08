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Андронов: «Понимаю, что Никитину нужен взрослый игрок для помощи ребятам в раздевалки и на льду»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Локомотива» Сергей Андронов рассказал, как проходит подготовка к сезону и какие задачи стоят перед командой.

— Сборы Игоря Никитина в ЦСКА и в «Локомотиве» чем-то отличаются?

— Конечно, есть отличия. Все же это другая команда, другие ребята. Они иначе реагируют на его требования. Сейчас большие нагрузки, большой объем работы выполняем. Мне легче адаптироваться к этому, поскольку требования Никитина знакомы. Мне не надо думать, куда бежать и что делать, я понимаю его систему.

— Вы уже говорили с тренером о своей роли в команде?

— Предметно не разговаривали. Но я понимаю, что Никитину нужен взрослый игрок для помощи ребятам в раздевалке и на льду. Я готов к любой роли, к любой работе. Буду с радостью выполнять, что скажет тренер.

— Впервые с 2017 года вы не будете капитаном. Будет непривычно?

— Для меня это не самый важный момент. Думаю, было бы неправильно назначать меня капитаном, поскольку я новый человек в команде. Никаких разочарований нет, я готов быть рядовым игроком. Алексей Марченко — авторитетный и классный хоккеист, я буду рад идти за ним как за лидером и капитаном. Если нужна будет помощь, то я конечно с радостью помогу.

— Проблем с мотивацией не будет? Вы выиграли почти все что можно.

— Я принял решение перейти в «Локомотив», в том числе,для нового вызова. Я искренне верю в эту команду, верю, что она сможет выиграть. Я был бы очень счастлив поучаствовать в этом. Это вызов как для игрока, как для спортсмена. Это дает мне мотивацию и энергию продолжать прогрессировать, что очень важно для меня.

— Два года подряд ваш ЦСКА выбивал «Локомотив» из плей-офф. Чем ЦСКА раз за разом оказывался лучше?

— ЦСКА последних пяти-шести лет очень организованная и мастеровитая команда. Не побоюсь этого слова — лучшая на Западе в КХЛ. Это команда с хорошим подбором игроков. Ее было очень сложно обыграть. ЦСКА во всех аспектах был классным.

— «Локомотив» пока не подписал ни одного легионера и, возможно, войдет без них в сезон. Необычно быть в команде без иностранцев?

— Я никогда не разделял команду на иностранцев и русских ребят. Если ты ставишь легионеров выше в команде, то, может, и стоит их как-то отделять. Но я этого никогда не делал. Я не перекладываю ответственность за результат. Мне все равно, будут ли легионеры или нет. Как решит тренерский штаб. Если не будет иностранцев, то мы справимся без них. В «Локомотиве» много опытных ребят. Все будет в порядке.

— Задача — выиграть Кубок Гагарина?

— Четкой задачи перед нам никто не ставил, но все прекрасно понимают, что цели самые высокие. Здесь нет игроков, которые согласны на что-то меньшее. Будем пытаться и стараться выигрывать в каждом матче.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/08/08/500887.html
Сергей Андронов
ХК Локомотив (Ярославль)
Игорь Никитин
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6 Северсталь 0 0 0 0
7 СКА 0 0 0 0
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Финал Счет в серии
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
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2. Металлург - ЦСКА
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0 - 4
4. ЦСКА - Металлург
0 - 1
5. Металлург - ЦСКА
2 - 3
6. ЦСКА - Металлург
2 - 1
7. Металлург - ЦСКА
1 - 4
3 - 4
Финалы конференций
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
4 - 1
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3 - 2
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4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
2 - 1
4 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 4
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
3 - 1
7. СКА - ЦСКА
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1/2 финала конференции
СКА - Спартак
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4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
Ак Барс - Авангард
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2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
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2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
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