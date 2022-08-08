Андронов: «Понимаю, что Никитину нужен взрослый игрок для помощи ребятам в раздевалки и на льду»
Нападающий «Локомотива» Сергей Андронов рассказал, как проходит подготовка к сезону и какие задачи стоят перед командой.
— Сборы Игоря Никитина в ЦСКА и в «Локомотиве» чем-то отличаются?
— Конечно, есть отличия. Все же это другая команда, другие ребята. Они иначе реагируют на его требования. Сейчас большие нагрузки, большой объем работы выполняем. Мне легче адаптироваться к этому, поскольку требования Никитина знакомы. Мне не надо думать, куда бежать и что делать, я понимаю его систему.
— Вы уже говорили с тренером о своей роли в команде?
— Предметно не разговаривали. Но я понимаю, что Никитину нужен взрослый игрок для помощи ребятам в раздевалке и на льду. Я готов к любой роли, к любой работе. Буду с радостью выполнять, что скажет тренер.
— Впервые с 2017 года вы не будете капитаном. Будет непривычно?
— Для меня это не самый важный момент. Думаю, было бы неправильно назначать меня капитаном, поскольку я новый человек в команде. Никаких разочарований нет, я готов быть рядовым игроком. Алексей Марченко — авторитетный и классный хоккеист, я буду рад идти за ним как за лидером и капитаном. Если нужна будет помощь, то я конечно с радостью помогу.
— Проблем с мотивацией не будет? Вы выиграли почти все что можно.
— Я принял решение перейти в «Локомотив», в том числе,для нового вызова. Я искренне верю в эту команду, верю, что она сможет выиграть. Я был бы очень счастлив поучаствовать в этом. Это вызов как для игрока, как для спортсмена. Это дает мне мотивацию и энергию продолжать прогрессировать, что очень важно для меня.
— Два года подряд ваш ЦСКА выбивал «Локомотив» из плей-офф. Чем ЦСКА раз за разом оказывался лучше?
— ЦСКА последних пяти-шести лет очень организованная и мастеровитая команда. Не побоюсь этого слова — лучшая на Западе в КХЛ. Это команда с хорошим подбором игроков. Ее было очень сложно обыграть. ЦСКА во всех аспектах был классным.
— «Локомотив» пока не подписал ни одного легионера и, возможно, войдет без них в сезон. Необычно быть в команде без иностранцев?
— Я никогда не разделял команду на иностранцев и русских ребят. Если ты ставишь легионеров выше в команде, то, может, и стоит их как-то отделять. Но я этого никогда не делал. Я не перекладываю ответственность за результат. Мне все равно, будут ли легионеры или нет. Как решит тренерский штаб. Если не будет иностранцев, то мы справимся без них. В «Локомотиве» много опытных ребят. Все будет в порядке.
— Задача — выиграть Кубок Гагарина?
— Четкой задачи перед нам никто не ставил, но все прекрасно понимают, что цели самые высокие. Здесь нет игроков, которые согласны на что-то меньшее. Будем пытаться и стараться выигрывать в каждом матче.
|Западная конференция
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|Витязь
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|Динамо Мн
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|Динамо М
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|4
|Куньлунь
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|Локомотив
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|6
|Северсталь
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|7
|СКА
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|8
|Сочи
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|9
|Спартак
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|10
|Торпедо
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|11
|ЦСКА
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|Восточная конференция
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|П
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|Авангард
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|Автомобилист
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|Адмирал
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|Ак Барс
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|Барыс
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|Металлург
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|Нефтехимик
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|Сал. Юлаев
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|Сибирь
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|11
|Трактор
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|Финал
|Счет в серии
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Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
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Металлург - Трактор
|4 - 1
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СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
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СКА - Спартак
|4 - 1
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Металлург - Авангард
|4 - 3
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ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
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Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
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Ак Барс - Авангард
|2 - 4
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
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Динамо М - Северсталь
|4 - 3
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Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
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Металлург - Барыс
|4 - 1
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
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Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
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ЦСКА – Металлург
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