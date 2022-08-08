«Нефтехимик» подписал контракт с самым ценным игроком чемпионата Словакии прошлого сезона

«Нефтехимик» подписал контракт со словацким нападающим Самуэлем Бучеком. Соглашение рассчитано на один год, сообщает сайт клуба.

23-летний форвард в прошлом сезоне в составе клуба «Нитра» выиграл чемпионат Словакии, став лучшим снайпером и бомбардиром как регулярного чемпионата, так и плей-офф. В 69 матчах в активе Бучека 87 (53+34) очков.

По итогу сезона Бучек был признан самым ценным игроком чемпионата Словакии.