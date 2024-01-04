«Торпедо» — «Куньлунь»: видеообзор матча КХЛ

«Торпедо» и «Куньлунь» встретились в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

Игра прошла в Нижнем Новгороде 4 января и завершилась победой хозяев — 3:2 ОТ.

Видео лучших моментов матча «Торпедо» — «Куньлунь» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Торпедо» (59 очков) после 46 матчей занимает пятое место в Западной конференции КХЛ. «Куньлуь» (36) после 47 игр идет предпоследним на «Западе». Команда потерпела шестое поражение подряд.

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