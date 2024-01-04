Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 16:50

Ларионов рассказал о травме Атанасова

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал травму форварда нижегородцев Василия Атанасова, полученную в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ-2023/24 с «Куньлунем» (3:2 ОТ).

Нападающий нижегородской команды упал на лед после столкновения с игроком китайской команды и смог покинуть площадку лишь с помощью партнеров по команде.

«Плохие новости, что потеряли Атанасова, наверное, надолго. Пока не хотим спекулировать по его состоянию», — приводит слова Ларионова ТАСС.

Также тренер сообщил о состоянии остальных травмированных хоккеистов клуба.

«Никита Артамонов с Владиславом Фирстовым могут появиться в матче с минским «Динамо». Николай Коваленко пока не готов. Видимо, он будет готов сыграть в середине месяца», — добавил Ларионов.

21-летний Атанасов провел в этом сезоне 43 игры и набрал 39 (19+20) очков.

«Торпедо» (59 очков) после 46 матчей занимает пятое место в Западной конференции КХЛ.

Источник: ТАСС
Василий Атанасов
Хоккей
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
1
0
Читайте также
Почему в начале XX века женщинам запрещали заниматься многими видами спорта
Легендарному тренеру «Спартака» Романцеву исполнилось 70 лет
Эдгард Запашный: умер автор и худрук команд КВН Станислав Агафонов
В Британии допустили ввод войск НАТО на Украину
Медведев жестко отреагировал на позицию МИД Франции по атаке Белгорода
Экс-депутат рады раскритиковала русскоязычных боевиков ВСУ
Популярное видео
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Торпедо» — «Куньлунь»: видеообзор матча КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 47 30 17 65
2 Авангард 45 29 16 61
3 Сал. Юлаев 45 28 17 59
4 Лада 47 24 23 57
5 Автомобилист 48 26 22 57
6 Трактор 47 25 22 55
7 Ак Барс 45 25 20 52
8 Сибирь 47 21 26 50
9 Амур 45 19 26 46
10 Нефтехимик 46 17 29 43
11 Барыс 46 16 30 39
12 Адмирал 45 14 31 37
Западная конференция И В П О
1 Спартак 47 30 17 66
2 Локомотив 45 30 15 64
3 СКА 46 31 15 63
4 Динамо М 46 29 17 62
5 Торпедо 46 28 18 59
6 ЦСКА 45 23 22 50
7 Северсталь 46 21 25 49
8 Динамо Мн 44 19 25 42
9 Витязь 46 15 31 36
10 Куньлунь РС 47 15 32 36
11 Сочи 47 14 33 34
Результаты / календарь
22.12
23.12
24.12
25.12
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
4.01 13:00
Торпедо – Куньлунь РС
 3 : 2 ОТ
4.01 17:30
Нефтехимик – Лада
 - : -
Все результаты / календарь

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости