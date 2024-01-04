Ларионов рассказал о травме Атанасова
Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал травму форварда нижегородцев Василия Атанасова, полученную в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ-2023/24 с «Куньлунем» (3:2 ОТ).
Нападающий нижегородской команды упал на лед после столкновения с игроком китайской команды и смог покинуть площадку лишь с помощью партнеров по команде.
«Плохие новости, что потеряли Атанасова, наверное, надолго. Пока не хотим спекулировать по его состоянию», — приводит слова Ларионова ТАСС.
Также тренер сообщил о состоянии остальных травмированных хоккеистов клуба.
«Никита Артамонов с Владиславом Фирстовым могут появиться в матче с минским «Динамо». Николай Коваленко пока не готов. Видимо, он будет готов сыграть в середине месяца», — добавил Ларионов.
21-летний Атанасов провел в этом сезоне 43 игры и набрал 39 (19+20) очков.
«Торпедо» (59 очков) после 46 матчей занимает пятое место в Западной конференции КХЛ.
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Торпедо – Куньлунь РС
|3 : 2 ОТ
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Нефтехимик – Лада
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