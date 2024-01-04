Каменев заработает в ЦСКА 150 миллионов рублей за два года

Как стало известно «СЭ», нападающий ЦСКА Владислав Каменев по условиям нового двухлетнего контракта, вступающего в силу со следующего сезона, будет зарабатывать 75 миллионов рублей в год.

Каменев подписал новый контракт с клубом 26 декабря, соглашение действует до конца сезона-2025/26.

27-летний форвард провел за армейский клуб 34 игры в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ-2023/24 и набрал 15 (7+8) очков.