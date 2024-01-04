«Торпедо» нанесло «Куньлуню» шестое поражение подряд
«Торпедо» дома одержало победу над «Куньлунем» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ — 3:2 ОТ.
Решающую шайбу в овертайме забросил Максим Летунов. В основное время он отдал голевую передачу.
Дублем за нижегородцев отметился Денис Ян. За гостей отличились Нолан Мойл и Кайл Вуд.
«Торпедо» (59 очков) после 46 матчей занимает пятое место в Западной конференции КХЛ. «Куньлуь» (36) после 47 игр идет предпоследним на «Западе». Команда потерпела шестое поражение подряд.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) — 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)
Голы: Мойл — 4 (Кэмпбелл, П. Фу), 14:10 — 0:1. Ян — 8 (Летунов), 27:05 — 1:1. Вуд — 7 (бол., Йип, С. Фу), 36:57 — 1:2. Ян — 9 (бол., Ларионов, Гончарук), 50:26 — 2:2. Летунов — 21 (Бокун, Кульбаков), 61:40 — 3:2.
Вратари: Кульбаков — Дж. Смит.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 42 (10+11+18+3) — 29 (9+11+8+1).
Судьи: Лаврентьев, Овчинников.
4 января. Нижний Новгород. КРК Нагорный. 5500 зрителей
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Торпедо – Куньлунь РС
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