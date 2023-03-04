«Торпедо» обыграло московское «Динамо» во втором матче первого раунда Кубка Гагарина и сравняло счет в серии
«Торпедо» дома победило московское «Динамо» во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ — 5:2.
За нижегородцев забросили Владислав Фирстов, Андрей Белевич, Максим Федотов, Кирилл Воронин и Николай Коваленко.
В составе московской команды отличились Максим Джиошвили и Дмитрий Рашевский.
«Торпедо» сравняло счет счет в серии с «Динамо» — 1-1. Следующая встреча состоится в Москве 6 марта.
КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Второй матч
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Динамо» (Москва) — 5:2 (2:0, 0:1, 3:1)
Голы: Фирстов — 1 (бол., Бокун, Ян), 2:23 — 1:0. Белевич — 1 (Ларионов, Буренов), 6:00 — 2:0. Джиошвили — 2 (Каблуков), 24:21 — 2:1. Федотов — 1 (Летунов, Воронин), 43:35 — 3:1. Воронин — 1 (Конюшков), 46:23 — 4:1. Рашевский — 1 (бол., Кодола, Миронов), 54:44 — 4:2. Коваленко — 2 (п.в.), 56:34 — 5:2.
Вратари: Кульбаков — Коновалов (К.Л. Волков, 6:00, 54:35 — 54:44, 55:53 — 56:34).
Штраф: 23 — 25.
Броски: 26 (9+7+10) — 39 (12+17+10).
Судьи: Сергеев, Юдаков.
4 марта. Нижний Новгород. КРК Нагорный. 5500 зрителей.
Счет в серии — 1-1.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
1 - 1
|1 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
1 - 0
|1 - 0
|
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
1 - 1
|1 - 1
|
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
1 - 1
|1 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|1 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|1 - 1
|
Локомотив - Витязь
|1 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|1 - 1
|4.03
|14:00
|
Авангард – Сибирь
|4 : 1
|4.03
|14:30
|
Автомобилист – Металлург
|2 : 3 ОТ
|4.03
|17:00
|
Торпедо – Динамо М
|5 : 2
|4.03
|17:00
|
ЦСКА – Северсталь
|- : -