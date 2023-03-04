Щитов: «Правильно, что Радулов не стал добивать лежачего. Молодцы, получилось хорошее шоу»
Бывший защитник «Нефтехимика» Никита Щитов поделился мнением о драке во втором матче серии первого раунда плей-офф КХЛ между нижнекамцами и «Ак Барсом» (1:4).
«На мой взгляд, все было честно. Игрок «Нефтехимика» лежал, но Радулов его не бил. Они встали, Чивилев толкнул соперника и понятно, что Радулов ударил его в ответ. А что делать? Это хоккей, это плей-офф. Правильно, что не стал бить лежачего, это нормальный поступок. Чивилев его потом сам провоцировал, но его нельзя за это осуждать, у него свои эмоции. Молодцы, хорошее шоу получилось. Думаю, болельщикам это понравилось. Команды будут более заряжены на следующий матч. Снова о Радулове говорят, он украшение лиги, привлекает внимание», — приводит «РБ Спорт» слова Щитова.
В серии «Ак Барс» — «Нефтехимик» ничья — 1-1. Третий матч состоится 5 марта и начнется в 17.00 (мск).
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
1 - 1
|1 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
1 - 0
|1 - 0
|
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
1 - 1
|1 - 1
|
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
1 - 1
|1 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|1 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|1 - 1
|
Локомотив - Витязь
|1 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|1 - 1
|4.03
|14:00
|
Авангард – Сибирь
|4 : 1
|4.03
|14:30
|
Автомобилист – Металлург
|2 : 3 ОТ
|4.03
|17:00
|
Торпедо – Динамо М
|5 : 2
|4.03
|17:00
|
ЦСКА – Северсталь
|- : -