Щитов: «Правильно, что Радулов не стал добивать лежачего. Молодцы, получилось хорошее шоу»

Бывший защитник «Нефтехимика» Никита Щитов поделился мнением о драке во втором матче серии первого раунда плей-офф КХЛ между нижнекамцами и «Ак Барсом» (1:4).

«На мой взгляд, все было честно. Игрок «Нефтехимика» лежал, но Радулов его не бил. Они встали, Чивилев толкнул соперника и понятно, что Радулов ударил его в ответ. А что делать? Это хоккей, это плей-офф. Правильно, что не стал бить лежачего, это нормальный поступок. Чивилев его потом сам провоцировал, но его нельзя за это осуждать, у него свои эмоции. Молодцы, хорошее шоу получилось. Думаю, болельщикам это понравилось. Команды будут более заряжены на следующий матч. Снова о Радулове говорят, он украшение лиги, привлекает внимание», — приводит «РБ Спорт» слова Щитова.

В серии «Ак Барс» — «Нефтехимик» ничья — 1-1. Третий матч состоится 5 марта и начнется в 17.00 (мск).