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Тимкин: «Стычки с Мироновым — это наши дела, оставим их за кадром»

03:59
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Форвард СКА Евгений Тимкин подвел итоги третьего матча второго раунда плей-офф КХЛ против московского «Динамо» (3:2 ОТ, счет в серии 2-1).

«В борьбе я не особо увидел победный гол. Только когда Каменев поднял руки, все стало понятно. Потом разобрались. Стычки с Мироновым — это наши дела. Оставим их за кадром. Это игра, в пылу борьбы всякое может произойти», — приводит слова Тимкина официальный сайт КХЛ.

Следующий матч серии состоится 24 марта.

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