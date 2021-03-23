Форвард СКА Евгений Тимкин подвел итоги третьего матча второго раунда плей-офф КХЛ против московского «Динамо» (3:2 ОТ, счет в серии 2-1).

«В борьбе я не особо увидел победный гол. Только когда Каменев поднял руки, все стало понятно. Потом разобрались. Стычки с Мироновым — это наши дела. Оставим их за кадром. Это игра, в пылу борьбы всякое может произойти», — приводит слова Тимкина официальный сайт КХЛ.

Следующий матч серии состоится 24 марта.