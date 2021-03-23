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Яковлев заявил, что «Металлургу» не хватило креатива в третьем матче серии с «Авангардом»

03:21
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Защитник «Металлурга» Егор Яковлев подвел итоги третьего матча второго раунда плей-офф КХЛ против «Авангарда» (0:3, счет в серии 1-2).

«Нам, безусловно, где-то не хватало креатива. Мы мало доставляли шайбу к воротам, больше играли по периметру. Часто шайбу отдавали сопернику сами. В этом компоненте нужно добавить. Была пара смен, где нас подзакрыли. Но и у нас такие были, когда могли забивать: я попал в штангу», — приводит слова Яковлева официальный сайт КХЛ.

Следующий матч серии пройдет в Магнитогорске 24 марта.

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