Яковлев заявил, что «Металлургу» не хватило креатива в третьем матче серии с «Авангардом»

Защитник «Металлурга» Егор Яковлев подвел итоги третьего матча второго раунда плей-офф КХЛ против «Авангарда» (0:3, счет в серии 1-2).

«Нам, безусловно, где-то не хватало креатива. Мы мало доставляли шайбу к воротам, больше играли по периметру. Часто шайбу отдавали сопернику сами. В этом компоненте нужно добавить. Была пара смен, где нас подзакрыли. Но и у нас такие были, когда могли забивать: я попал в штангу», — приводит слова Яковлева официальный сайт КХЛ.

Следующий матч серии пройдет в Магнитогорске 24 марта.