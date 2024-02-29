Терещенко заявил, что «Ак Барс» лучше «Автомобилиста» готов к борьбе в плей-офф КХЛ

Трехкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко рассказал, чего ждет от серии матчей первого раунд плей-офф КХЛ с участием «Ак Барса» и «Автомобилиста».

«Думаю, нас ожидает действительно напряженное соперничество в этой паре. Может ли противостояние команд свестись к седьмому матчу в серии? Это возможно, но, как мне кажется, «Ак Барс» сейчас лучше подготовлен для борьбы в плей-офф. К тому же у него нет такой зависимости от иностранных хоккеистов, как у «Автомобилиста». Как мне кажется, некоторые легионеры вообще не очень охотно играют на этой стадии», — цитирует Терещенко RT.

Следить за ключевыми событиями встречи «Ак Барс» — «Автомобилист» можно в матч-центре на сайте «СЭ».