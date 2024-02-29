Канарейкин: «Серия «Спартака» и «Северстали» в плей-офф КХЛ будет длинной»

Бывший главный тренер «Спартака» Федор Канарейкин поделился ожиданиями от серии плей-офф КХЛ между красно-белыми и «Северсталью».

«Нас ожидает достаточно упорная борьба в этой серии. Обе команды показывали весьма хороший хоккей по ходу сезона и очень схожи. Они одинаково сильно любят играть в атаке. Как мне кажется, это противостояние однозначно не будет коротким», — приводит слова Канарейкина RT.

Первый матч серии «Спартак» — «Северсталь» пройдет 29 февраля в Москве. Начало игры — в 19.30 мск.

Красно-белые завершили ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ на четвертом месте в Западной конференции, набрав 88 очков в 68 играх. Клуб из Череповца финишировал пятым с 80 очками.