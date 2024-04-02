Быков — о поражении «Трактора»: «Надеюсь, мои земляки смогут сделать выводы»

Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал корреспонденту «СЭ» поражение «Трактора» в первом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина с «Локомотивом» (2:5).

«Сегодня «Локомотив» победил, но игры еще в серии будут. Надеюсь только, что мои земляки смогут правильно сделать выводы из этого поражения и найдут возможность добиться успеха в серии!» — сказал Быков «СЭ».

«Локомотив» повел в серии с «Трактором» (1-0). Следующая игра между командами пройдет 4 апреля в Ярославле. Начало — в 19.30 мск.

(Денис Сафронов)