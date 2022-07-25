Татьяна Ловец стала новым тренером минского «Динамо» по физподготовке

Татьяна Ловец стала новым тренером минского «Динамо» по общефизической подготовке.

«Ловец — одна из самых известных тренеров в Белоруссии в сфере физической подготовки и спортивной реабилитации. Также она работала в футбольном клубе «Минск», с мужскими и женскими сборными Белоруссии по баскетболу.

Она занималась индивидуальной подготовкой Егора Шаранговича, призеров Олимпийских игр Марии Мамошук, Ибрагима Саидова, Марины Литвинчук и многих других» , — говорится в сообщении клуба.