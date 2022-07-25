«Нефтехимик» заключил пробный контракт с 19-летним защитником

«Нефтехимик» заключил просмотровый контракт с защитником Евгением Кашниковым, сообщает Telegram-канал клуба.

19-летний игрок обороны последние годы провел за «Гатино» из главной юниорской лиги Квебека. В сезоне-2021/22 Кашников принял участие в 62 матчах регулярного чемпионата и набрал 32 (13+19) очка. В плей-офф на его счету две голевые передачи в семи играх.

В 2021 году Кашникова был выбран «Сан-Хосе» на драфте в седьмом раунде под общим 199-м номером.