Главный тренер «Манчестер Юнайтед» наказал одного из футболистов за два опоздания

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг пошел на принципиальные меры по отношению к одному из игроков команды.

52-летний голландец наказал одного из игроков «МЮ» за два опоздания, сообщает The Sun.

Футболист, имя которого не называется, дважды опаздывал на командные собрания, после чего тен Хаг исключил опоздавшего на время из состава команды.

Эрик тен Хаг в этом году был официально назначен главным тренером «Манчестер Юнайтед». Его контракт рассчитан до июня 2025 года с возможностью продления еще на год.