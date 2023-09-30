Тамбиев: «Мы недовинтили матч с «Автомобилистом». В третьем периоде «Адмиралу» не хватило физических кондиций»
Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев высказался о причинах поражения команды в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (1:3).
«Мы недовинтили матч. Два периода, в принципе, солидная игра была, ребята старались, много что не давали соперникам. В третьем периоде нам не хватило физических кондиций, мы просели. Игровая дисциплина подвела, удаление, которое привело к взятию ворот... А так, в принципе, стараются ребята, выполняют, но на всю игру нас пока не хватает», — приводит пресс-служба КХЛ слова Тамбиева.
После этой встречи «Автомобилист» вышел на второе место в таблице «Востока», набрав 16 очков за 13 матчей. «Адмирал» идет на 11-й позиции (8 очков в 11 играх).
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|11
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|Куньлунь РС
|13
|6
|7
|12
|8
|ЦСКА
|12
|5
|7
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|9
|Северсталь
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|5
|6
|11
|10
|Динамо Мн
|11
|4
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|11
|Витязь
|12
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|30.09
|14:00
|
Барыс – Сибирь
|1 : 2
|30.09
|15:00
|
Трактор – Спартак
|2 : 1 ОТ
|30.09
|15:00
|
Автомобилист – Адмирал
|3 : 1
|30.09
|17:00
|
Северсталь – Локомотив
|0 : 5
|30.09
|17:00
|
Торпедо – Сочи
|2 : 5
|30.09
|17:10
|
Динамо Мн – Лада
|1 : 2 ОТ
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