«Трактор» в овертайме обыграл «Спартак»

«Трактор» дома обыграл «Спартак» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1 ОТ.

В основное время у красно-белых шайбу забросил Герман Рубцов. У челябинской команды отличился Семен Дер-Аргучинцев. Победу «Трактору» в овертайме принес гол Максима Шабанова.

«Спартак» занимает 4-е место в таблице Западной конференции (16 очков в 13 встречах). Клуб из Челябинска расположился на 6-й строчке в таблице «Востока» (14 очков в 13 играх).

2 октября московская команда на своем льду примет «Локомотив», а «Трактор» в этот же день сыграет против «Сибири».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Спартак» — 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Рубцов — 2 (Филин, Беляев), 30:32 — 0:1. Дер-Аргучинцев — 6, 48:42 — 1:1. Шабанов — 2 (Антипин), 63:43 — 2:1.

Вратари: Фукале — Рибар.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 40 (9+14+14+3) — 38 (12+13+13+0).

Судьи: Наумов, Соин.

30 сентября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.