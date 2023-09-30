«Трактор» в овертайме обыграл «Спартак»
«Трактор» дома обыграл «Спартак» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1 ОТ.
В основное время у красно-белых шайбу забросил Герман Рубцов. У челябинской команды отличился Семен Дер-Аргучинцев. Победу «Трактору» в овертайме принес гол Максима Шабанова.
«Спартак» занимает 4-е место в таблице Западной конференции (16 очков в 13 встречах). Клуб из Челябинска расположился на 6-й строчке в таблице «Востока» (14 очков в 13 играх).
2 октября московская команда на своем льду примет «Локомотив», а «Трактор» в этот же день сыграет против «Сибири».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «Спартак» — 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)
Голы: Рубцов — 2 (Филин, Беляев), 30:32 — 0:1. Дер-Аргучинцев — 6, 48:42 — 1:1. Шабанов — 2 (Антипин), 63:43 — 2:1.
Вратари: Фукале — Рибар.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 40 (9+14+14+3) — 38 (12+13+13+0).
Судьи: Наумов, Соин.
30 сентября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|13
|8
|5
|19
|2
|Автомобилист
|13
|7
|6
|16
|3
|Лада
|12
|6
|6
|15
|4
|Ак Барс
|11
|7
|4
|15
|5
|Сибирь
|12
|7
|5
|15
|6
|Трактор
|13
|6
|7
|14
|7
|Сал. Юлаев
|11
|6
|5
|12
|8
|Авангард
|10
|5
|5
|11
|9
|Амур
|11
|4
|7
|11
|10
|Барыс
|12
|3
|9
|10
|11
|Адмирал
|11
|3
|8
|8
|12
|Нефтехимик
|11
|3
|8
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|11
|9
|2
|19
|2
|Динамо М
|12
|9
|3
|18
|3
|Локомотив
|11
|8
|3
|16
|4
|Спартак
|13
|7
|6
|16
|5
|Сочи
|11
|7
|4
|14
|6
|СКА
|11
|6
|5
|12
|7
|Куньлунь РС
|13
|6
|7
|12
|8
|ЦСКА
|12
|5
|7
|11
|9
|Северсталь
|10
|5
|5
|11
|10
|Динамо Мн
|10
|4
|6
|9
|11
|Витязь
|12
|2
|10
|5
|30.09
|14:00
|
Барыс – Сибирь
|1 : 2
|30.09
|14:30
|
Трактор – Спартак
|2 : 1 ОТ
|30.09
|14:30
|
Автомобилист – Адмирал
|3 : 1
|30.09
|17:00
|
Северсталь – Локомотив
|- : -
|30.09
|17:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|30.09
|17:10
|
Динамо Мн – Лада
|- : -