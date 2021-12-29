Тамбиев: «Игра в большинстве, особенно игра лидеров, заставляет желать лучшего»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение команды в матче со СКА (1:3).

«Первый период был одним из лучших в исполнении «Адмирала» при моей работе. Только так надо играть все три периода. Соперник мастеровитый, инициатива перешла к нему, а мы начали застревать в своей зоне, ошибаться. Два ненужных гола пропустили, необязательных.

Игра в большинстве, особенно игра лидеров, заставляет желать лучшего. Мы доверяем одним и тем же. Большинство — это исполнительское мастерство, на тренировках совсем другая динамика, нежели на игре. Позитивный момент — понравилась наша игра в меньшинстве. Но лидеры, сильные игроки должны переламывать ход матча. Без таких людей сложно. Видимо, нужно переключить доверие на других хоккеистов, давать им больше игрового времени. У нас опять забивают защитники, хотя это должны делать нападающие", — приводит слова Тамбиева сайт КХЛ.

«Адмирал» с 27 очками в 44 играх идет на 11-й строчке в таблице Восточной конференции.