СКА выиграл у «Адмирала» на выезде

СКА обыграл «Адмирал» в гостях в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1.

В составе команды из Санкт-Петербурга отличились Даниил Пыленков, Андрей Кузьменко и Евгений Тимкин. Единственную шайбу «Адмирала» забросил Динар Хамидуллин.

СКА с 62 очками в 44 матчах вышел на первое место в турнирной таблице Западной конференции, «Адмирал» с 27 очками в 44 играх идет на 11-й строчке в таблице Восточной конференции.

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Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

Голы: Хамидуллин — 4 (Макаренко, Кестнер), 17:42 — 1:0. Пыленков — 5 (Воробьев, Робинсон), 25:51 — 1:1. Кузьменко — 19, 33:15 — 1:2. Тимкин — 4 (Галимов), 53:47 — 1:3.

Вратари: Серебряков — Самонов.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 26 (7+11+8) — 26 (6+13+7).

Судьи: Бирин, Овчинников.

29 декабря. Владивосток. «Фетисов Арена». 1813 зрителей.