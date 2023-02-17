Талалуев: «Спартак» имеет все шансы выиграть оставшиеся четыре матча чемпионата»

Нападающий «Спартака» Илья Талалуев прокомментировал победу над московским «Динамо» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Сейчас настроение лучше, чем после предыдущей игры с ними же. Для нас сегодняшний матч был очень важен. Но нужно было выигрывать и позавчера. Были некоторые моменты, которые удалось исправить. Лучше разобрали большинство соперника. Наши ребята в меньшинстве сыграли классно. Красавцы. Где-то подтащил и Патрик Рибар. Из-за этих нюансов и добыли победу. Сегодня мы получили больше сил и уверенности в позитивное будущее. Мы имеем все шансы выиграть оставшиеся четыре матча чемпионата. Отдельное спасибо болельщикам. У «Спартака» они самые лучшие по всей России. Да, фанаты разозлились на нас из-за последних результатов, но ничего страшного. Это нормально. Надеюсь, будем радовать их чаще.

Как я попал по шайбе в эпизоде с победным голом? Андрей Локтионов выполнил потрясающую и зрячую передачу, мне оставалось только забить. Да я и сам удивился, что так получилось. Просто хлопнул по шайбе. Хорошо, что удалось попасть», — цитирует Metaratings.ru Талалуева.