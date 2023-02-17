Александров: «Задача «Сочи» — выиграть в каждом из оставшихся матчей»

Защитник «Сочи» Юрий Александров прокомментировал поражение от «Трактора» (0:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«В первую очередь, не получилось забить. При счете 0:0 у нас были голевые моменты у ворот соперника. Потом, если бы при 0:1 или 0:2 мы забросили хотя бы одну шайбу, игра могла перевернуться. Но не реализовали свои возможности. Большинство? Старались, много бросали, создавали моменты, закрывали вратаря. Но шайба не зашла сегодня. Задачи на последние матчи? Настраиваемся на следующую игру и стараемся побеждать. Задача — выиграть в каждом из оставшихся матчей», — цитирует пресс-служба лиги Александрова.

«Трактор» набрал 66 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сочи» — последний в Западной конференции (25 очков).