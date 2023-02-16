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16 февраля, 23:52

Любимов рассказал, благодаря чему «Спартаку» удается забивать голы в меньшинстве

Алина Савинова
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Нападающий «Спартака» Роман Любимов прокомментировал забитый им в меньшинстве гол в ворота «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:1).

«Я часто так выбегал, бывает много голевых моментов, когда играешь в меньшинстве. Потому что чаще выходят четыре нападающих, при неудачном отскоке для противника получается удачный момент для того, чтобы забить в меньшинстве. Это помогает команде, которая играет в меньшинстве», — приводит ТАСС слова Любимова.

«Спартак» занимает девятую позицию в турнирной таблице Западной конференции, набрав 62 очка в 64 матчах. «Динамо» расположилось на пятой строчке с 82 очками в 64 встречах.

Источник: https://tass.ru/sport/17071157
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