Сушинский считает, что говорить о переломе в серии между ЦСКА и СКА рано

Бывший нападающий СКА Максим Сушинский подвел итоги матча пятого матча серии плей-офф КХЛ против ЦСКА (3:2, 3-2).

«Сейчас рано говорить о переломе в серии, следующая игра в Москве. Можно будет смотреть, когда серия закончится. Думаю, все хотели бы семь матчей посмотреть», — сказал Сушинский ТАСС.

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу СКА. Следующий матч пройдет в Москве 12 апреля.