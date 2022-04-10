Арзамасцев может вернуться в КХЛ. Им интересуются два клуба

Арзамасцев может вернуться в КХЛ

Защитник Захар Арзамасцев может вернуться в КХЛ. Игроком интересуются два клуба лиги.

Сейчас 29-летний Арзамасцев в составе «Кладно» готовится к серии за выживание в элитной чешской лиге.

В КХЛ игрок является неограниченно свободным агентом. Последним его клубом был «Автомобилист», за который в сезоне-2022/22 он провел 17 матчей и отдал 1 результативную передачу.

В КХЛ он также выступал за «Салават Юлаев», «Северсталь», ЦСКА новокузнецкий «Металлург» и «Локомотив».