Сушинский рассказал о вкладе Хартли в развитие хоккея в Омске

Экс-президент хоккейного клуба «Авангард» Максим Сушинский высказался об уходе Боба Хартли с поста главного тренера.

«Самое главное, появился интерес у болельщиков, команда вернулась в топ, ее стали снова уважать, стали снова бояться. Стали и много говорить, обсуждать тренерские позиции, это хорошо, не в желтой прессе писать, кто с кем подрался, а именно по игре. Я думаю, Боб сделал большой шаг в развитии хоккея в Омске.

Тренерское мастерство он демонстрировал не только в «Авангарде», до этого он работал во многих лигах и везде выигрывал, это харизма, понимание хоккея, он отмечал каждую мелочь, каждую деталь, все было направлено на победу команды», — приводит слова Сушинского ТАСС.

Хартли возглавил клуб в 2018 году. Под его руководством «Авангард» выиграл Кубок Гагарина-2021.

Во втором раунде плей-офф-2022 клуб проиграл «Металлургу» (3-4). Срок соглашения с канадским специалистом истекает 30 апреля.