«Автомобилист» продлил контракт с нападающим Мэйсеком

«Автомобилист» подписал новый контракт с нападающим Бруксом Мэйсеком, сообщает пресс-служба клуба.

Новое одностороннее соглашение с 29-летним хоккеистом рассчитано до 30 апреля 2024 года.

Нападающий выступает за клуб из Екатеринбурга с 2019 года. В составе «Автомобилиста» Мэйсек провел 166 матчей в КХЛ, в которых набрал 110 (58+52) очков.

В сезоне-2021/22 Мэйсек забросил 15 шайб и отдал 17 результативных передач. Он стал лучшим снайпером команды, а также занял второе место в списке лучших бомбардиров «Автомобилиста».