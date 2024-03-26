Сушинский — о вылете СКА из Кубка Гагарина: «Автомобилист» был лучше, они и выиграли»

Экс-нападающий СКА Максим Сушинский прокомментировал вылет армейцев из Кубка Гагарина.

«Зачем говорить о причинах поражения СКА? Почему мы ищем негатив? Надо искать позитив. «Автомобилист» был лучше, они и выиграли — вот и все», — приводит слова Сушинского «Спорт День за Днем».

25 марта СКА в пятом матче серии второго раунда Кубка Гагарина уступил «Автомобилисту» со счетом 4:5. Петербуржцы вылетели из плей-офф, проиграв екатеринбургскому клубу в серии со счетом 1-4.