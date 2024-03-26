Форвард СКА Гальченюк: «Поражения все досадные»

Форвард СКА Алекс Гальченюк прокомментировал вылет своей команды из Кубка Гагарина.

В пятом матче второго раунда плей-офф КХЛ петербуржцы уступили «Автомобилисту» со счетом 4:5 и проиграли серию (1-4).

«Это хоккей. Не знаю. Наша игра была... матч складывался странно. Они повели. Мы сравняли. Перехватили инициативу. И... трудно сейчас, короче, что-то объяснить. Является ли это поражение одним из самых досадных в карьере? Они все досадные. Тем более когда собираются такие игроки, которые хотят и могут выигрывать, это все особенно обидно», — приводит «РБ Спорт» слова Гальченюка.

СКА впервые за десять лет не смог дойти до полуфинала Кубка Гагарина.