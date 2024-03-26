Московский «Спартак» 26 марта на домашней арене Мегаспорт в четвертом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ сыграет против магнитогорского «Металлурга». Поединок начнется в 19.30 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция встречи «Спартак» — «Металлург» пройдет на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начало прямого эфира — в 19.15 мск. Игру также покажут на официальном сайте КХЛ, на KHL Prime и по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния команд тренеров Алексея Жамнова и Андрея Разина. Следите за ключевыми событиями игры Кубка Гагарина с помощью матч-центра «СЭ».

Счет в серии: 2-1 в пользу команды из Магнитогорска. Ранее, 21 марта, красно-белые дома выиграли у Магнитки со счетом 5:2.

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