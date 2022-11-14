Сушинский ответил на вопрос, готов ли вернуться в «Авангард»

Экс-президент «Авангарда» Максим Сушинский в разговоре с «СЭ» прокомментировал уход Алексея Волкова с поста генменеджера «Авангарда».

«Не мне оценивать его работу. Я не буду о нем ничего говорить. Готов ли я вернуться в «Авангард»? Да. Я всегда об этом говорил», — сказал Сушинский «СЭ».

Сегодня, 14 ноября, Волков сообщил, что покинул пост омского клуба. Он работал в «Авангарде» с 2021 года, в апреле того же года «Ястребы» стали обладателями Кубка Гагарина.