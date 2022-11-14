Волков об уходе из «Авангарда»: «Я не сжег все мосты с Крыловым. Благодарен ему за многое от чистого сердца»

Генменеджер «Авангарда» Алексей Волков, который сегодня объявил о своем уходе из клуба, в интервью «СЭ» рассказал об отношениях с председателем совета директоров «Ястребов» Александром Крыловым.

— Вы сожгли все мосты с Александром Крыловым?

— Нет. Более того, я ему за многое благодарен от чистого сердца. В одном из интервью Александр Владимирович представил меня как менеджера «новой волны» в российском хоккее и говорил о том, что «пригласил усилить менеджмент «Авангарда», чтобы как можно быстрее достичь главной цели клуба — выигрыша Кубок Гагарина». Считаю, что я полностью выполнил возложенные на меня обязательства. Горжусь тем, что удалось завоевать Кубок Гагарина — его выиграла прекрасная команда, замечательный коллектив, а не кто-то один. Мне было очень приятно быть его частью. Это память на всю жизнь.

Хочу поблагодарить Александра Владимировича за то, что он поверил в меня и дал возможность раскрыться в «Авангарде». Это мощный человек, амбициозный. Для меня огромный опыт и большая школа жизни проработать два с половиной года под его руководством. Я искренне благодарен ему и желаю всех благ. Безусловно, перед нами стояла цель привести в Омск еще один Кубок Гагарина.

Очень жалею, что вынужден сейчас оставить команду, но другого выбора у меня нет.

— Готовы вы ли быстро перейти на другое место работы или пока будете отказываться от предложений?

— На данный момент у меня уверенное чувство, что нужна пауза до следующего сезона. Многое надо обдумать в покое, проанализировать. Хочу провести побольше времени со своей любимой супругой и тремя детьми. Он недополучали много внимания с моей стороны в последние годы. Хотя никогда меня в этом не обвиняли, даже в самый непростой год переезда и адаптации в Омске. Более того, вся моя семья настолько полюбила Омск, команду «Авангард», сотрудников клуба, что уезжать отсюда нам будет тяжело. Тем более что изначально приезжали мы сюда надолго. Ничего не поделаешь, жизнь сама подсказывает, куда двигаться. К новому сезону, надеюсь, буду готов вернуться к менеджерской работе в какой-нибудь команде с амбициозными, интересными, вдохновляющими целями.