Суд оштрафовал хоккеиста Воробьева на 2 миллиона рублей по делу о взятке в военкомате

Ленинский районный суд Уфы вынес решение по делу нападающего СКА Михаила Воробьева.

Как сообщает ТАСС, суд Уфы назначил хоккеисту штраф в размере 2 миллионов рублей по делу о подкупе сотрудника военкомата ради уклонения от службы в армии.

Изначально прокурор запросил назначить Воробьеву штраф в 3 миллиона рублей.

Смягчающими обстоятельствами были названы признание вины 25-летним хоккеистом, сотрудничество со следствием и явка с повинной.

Также в даче взятки в крупном размере за уклонение от службы в армии обвиняются хоккеисты Владислав Лукин и Анвар Сулейманов. Сулейманова суд Уфы приговорил к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года.

По словам Михаила Воробьева, он сожалеет о произошедшем и полностью не осознавал, что совершил незаконные действия. В апреле обвиняемый явился с повинной в правоохранительные органы.