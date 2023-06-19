Стало известно, сколько Грачев будет получать в «Амуре»

Как стало известно «СЭ», зарплата нападающего «Амура» Евгения Грачева в следующем сезоне составит 15 миллионов рублей в год.

Грачев в межсезонье перешел из «Адмирала» в «Амур». Он подписал с хабаровским клубом контракт на один год.

В завершившемся сезоне 33-летний форвард провел за «Адмирал» 64 матча в регулярном чемпионате, где набрал 10 (3+7) очков. В Кубке Гагарина он прибавил еще 2 (0+2).