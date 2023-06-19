Щитов оценил состав «Салавата Юлаева» и перспективы команды на следующий сезон
Известный в прошлом защитник Никита Щитов оценил состав «Салавата Юлаева» и перспективы уфимской команды на следующий сезон.
«Понятно, что состав у «Салавата» не звездный. Но сейчас в КХЛ все решают не звездные составы, а тренерская концепция, слаженный коллектив и микроклимат. Они и определяют результат. «Салават» давно уже не является топ-клубом в плане финансов. На это есть свои причины. Ничего, зато в таких условиях можно и нужно развивать своих, местных, игроков. Клубов-олигархов в лиге скоро не останется. Будет интересно посмотреть на то, как будет биться уфимская команда, как тренер, который работает там уже второй год, покажет себя», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».
Уфимцы завершили регулярный чемпионат КХЛ на втором месте в Восточной конференции. В Кубке Гагарина клуб дошел до 1/4 финала конференций, уступив «Адмиралу» 2-4 в серии.
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3