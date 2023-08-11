Стали известны сроки восстановления защитника «Динамо» Менелла

Как стало известно «СЭ», защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл должен вернуться в строй к началу сезона.

Игрок получил травму в ходе предсезонной подготовки.

27 июля Менелл получил российский паспорт и не будет считаться легионером.

26-летний хоккеист выступает за московское «Динамо» с 2022 года. В сезоне-2022/23 он набрал 24 (2+22) очка в 44 матчах регулярного чемпионата КХЛ и сделал 3 результативных передачи в 6 играх Кубка Гагарина.